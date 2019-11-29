Москва, , 14:57 — REGNUM Возможность отдельной встречи президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель во время саммита в «нормандском формате» в Париже 9 декабря не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается встреч, то четыре президента будут девятого числа в Париже, они все так или иначе будут общаться», — заявил Песков в ответ на вопрос журналистов о возможности отдельной встречи Путина и Меркель в Париже.

При этом он отметил, что в какой последовательности и формате может быть проведена такая встреча, он сказать не может, так как пока всё находится в стадии согласования.

Помимо этого, пресс-секретарь российского лидера уточнил, что лидеры всех четырех стран «получат возможность обсудить в двустороннем плане те вопросы, которые наиболее остро стоят на повестке дня».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин направил своё приветствие участникам форума группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».