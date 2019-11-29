Талукан, Афганистан, , 15:58 — REGNUM 28 ноября официальные представители Министерства обороны Афганистана заявили, что на территории афганской провинции Тахар (столица провинции — г. Талукан) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 11 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще семь получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Даргад провинции Тахар.

По словам официальных представителей Министерства обороны Афганистана, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны было также уничтожено два высокопоставленных командира движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.