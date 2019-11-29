Кабул, , 15:57 — REGNUM 28 ноября главное исполнительное лицо Исламской Республики Афганистан и кандидат на пост президента страны Абдулла Абдулла и его предвыборный штаб призвали организовать массовые протесты в столице страны городе Кабуле в связи с требованием обеспечить прозрачность избирательного процесса. Протесты должны пройти 29 ноября текущего года.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», целями этих протестов являются обеспечение защиты действительных голосов, поданных избирателями, и противодействие учету голосов, поданных с различными нарушениями.

В предвыборном штабе Абдуллы Абдуллы заявили, что народ Афганистана не допустит, чтобы фальсификации на выборах вновь определили судьбу страны.

В ходе специальной пресс-конференции кандидат на пост первого вице-президента Афганистана от предвыборного штаба Абдуллы Абдуллы Энайатулла Бабур Фарахманд подчеркнул, что процесс пересчёта голосов противоречит законодательству страны, и призвал всех жителей столицы принять участие в протестах против фальсификации результатов выборов. Он также добавил, что народ страны устал от войны и желает мира, однако определенный круг лиц пытается использовать конфликт в целях укрепления своей власти.