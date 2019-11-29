Нур-Султан, , 14:46 — REGNUM По итогам первых девяти месяцев 2019 года товарооборот между Казахстаном и Францией составил $3,4 млрд, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 29 ноября заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями французского бизнеса в Нур-Султане, сообщили в пресс-службе главы государства.

Токаев отметил, что за годы двустороннего сотрудничества общий объем французских инвестиций в экономику Казахстана составил $16 млрд. В рамках встречи президент пригласил бизнесменов к партнерству в реализации совместных проектов в агропромышленном комплексе и других секторах.

Глава государства также рассказал предпринимателям о транспортном потенциале Казахстана и выразил интерес к французскому опыту в сфере развития туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года товарооборот между Казахстаном и Францией составил $2,3 млрд, в том числе $2 млрд — казахстанский экспорт и $272 млн — французский импорт.

Читайте также: Объем экспорта из Казахстана во Францию за полгода превысил $2 млрд