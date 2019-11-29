* талибами — запрещённая в России организация

Москва, , 14:46 — REGNUM Россия положительно воспринимает заявление США Дональда Трампа о возобновлении переговоров с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом заявил 29 ноября спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

По его словам, возобновить переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) давно пора, так как это сдерживало процесс межафганских переговоров. Он выразил надежду, что переговоры радикального движения и США позволят начать формирование новой обстановки в Афганистане.

«Заявление мы приветствуем», — сказал Кабулов ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время встречи со своим афганским коллегой Ашрафом Гани глава США заявил о готовности радикального движения пойти на сделку с Вашингтоном. Позднее согласие на переговоры подтвердил официальный представитель движения Забиулла Муджахид.

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