Бишкек, , 14:40 — REGNUM Киргизия выступает за равный учет интересов и потребностей всех стран Туркестана в водно-энергетической сфере. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 29 ноября, выступая на консультативной встрече президентов стран Туркестанского региона, передает пресс-служба главы государства.

По словам киргизского лидера, с каждым годом усугубляются климатические изменения, из-за чего в Киргизии происходит значительное сокращение ледников.

«В наших горах формируется 45% всех водных ресурсов региона. В скором времени мы столкнемся с реальной проблемой снижения уровня воды в реках. В результате, это неизбежно негативно повлияет на экологию Туркестана и на совместную экономическую деятельность, значительно снизится потенциал крупных ГЭС», — сказал он.

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Жээнбеков отметил, что резкое сокращение ледников в Киргизии будет иметь социальные, экономические и экологические последствия для всего Туркестанского региона, а потому нужно как можно скорее совместно заняться проблемой сохранения ледников и совершенствованием механизма водно-энергетического сотрудничества.

«Предлагаю объединить наши усилия по разработке и внедрению в Туркестане взаимовыгодных механизмов компенсации за накопление водных ресурсов. Мы рассчитываем, что затраты на накопление, хранение, управление и доставку воды будут соответствующим образом возмещаться», — подчеркнул он.

Президент Киргизии призвал коллег возобновить сотрудничество в рамках Соглашения об использовании водно-энергетических ресурсов реки Нарын-Сырдарья между Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном от 1998 года, предусматривающего компенсационный механизм.

«Убежден, что это позволит продвинуться вперед в решении водно-энергетических вопросов в регионе для устойчивого развития наших стран», — подытожил глава государства.

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