Бишкек, , 14:35 — REGNUM Особое значение для региона имеет развитие системы транспортно-коммуникационных коридоров, обеспечивающих выход стран Туркестана на внешние рынки. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков на консультативной встрече глав государств Туркестанского региона, передает пресс-служба президента.

«Для нас, как части древнего Великого Шелкового пути, приоритетное значение имеет расширение международных автомобильных и железных дорог, создание логистических центров и транспортных терминалов», — подчеркнул он.

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По словам киргизстанского лидера, чтобы создать благоприятные условия для свободного перемещения товаров и услуг, странам региона необходимо совместными усилиями развивать транспортно-транзитные коридоры.

«Самый крупный проект в сфере дорог — это строительство железной дороги «Китай — Киргизия — Узбекистан». Его успешная реализация в значительной мере улучшит транзитный потенциал всего Туркестанского региона, который как мост соединит между собой Европу и Азию», — подытожил Жээнбеков.

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