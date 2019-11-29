Бишкек, , 14:32 — REGNUM «Ситуация в Афганистане и на Ближнем Востоке, распространение идеологии ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических группировок в регионе продолжает вызывать у нас глубокую озабоченность», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков на проходящей в Ташкенте консультативной встрече глав государств Туркестанского региона, передает пресс-служба президента.

По его словам, киргизстанские власти крайне тревожит активная пропаганда и вербовка граждан стран Туркестана в ряды наемников-террористов.

«Полагаю, что только активными совместными усилиями мы можем эффективно противостоять угрозе международного терроризма и экстремизма», — подчеркнул Жээнбеков.

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Также глава киргизского государства акцентировал внимание коллег-президентов на необходимости совместного решения проблем безопасности границ стран региона.

«Нужно продолжить совместную работу по скорейшему завершению правового оформления государственных границ. Несмотря на всю сложность данной работы, необходимо продвигаться вперед и искать компромиссы», — добавил он.

Подводя итог, президент Киргизии призвал власти других стран Туркестанского региона усилить сотрудничество между пограничными и таможенными ведомствами, территориальными органами безопасности и внутренних дел, а также местными органами власти на приграничных территориях.

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