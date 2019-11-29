Берлин, , 14:53 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель обсудит ситуацию в Сирии с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, а также с президентами Франции Эммануэлем Макроном и Турции Тайипом Эрдоганом на полях саммита Североатлантического альянса (НАТО) в Лондоне. Об этом 29 ноября рассказала на брифинге в Берлине представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

«В центре внимания будет находиться ситуация в Сирии», — также сообщила Деммер.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу осудил высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о наступлении Турции на севере Сирии, обвинив главу Франции в поддержке терроризма.