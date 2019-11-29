Тбилиси, , 14:22 — REGNUM Состоится ли 30 ноября объявленная бывшим спикером парламента Грузии Ираклием Кобахидзе встреча между правящей партией «Грузинская мечта» и лидерами оппозиции, пока не известно. Представители оппозиции отделываются общими достаточно уклончивыми комментариями.

Так, представитель «Национального движения» Тина Бокучава заявила журналистам, что ее партия согласится на диалог лишь в том случае, если его инициатива действительно исходит от международных партнеров и в том числе от Евросоюза.

«По вызову Ираклия Кобахидзе мы на встречу не пойдем. Мы согласимся на встречу, если заявление сделают зарубежные дипломаты», — пояснила грузинским СМИ Бокучава, которая продолжает активно участвовать в проходящей в Тбилиси акции. Вместе с соратниками по партии и коллегами из «Европейской Грузии» она сегодня успешно «освистала» министра юстиции Тею Цулукиани, которая проводила встречу в здании Национальной библиотеки парламента, и даже вступила в противоборство с полицейскими, требуя впустить ее в библиотеку для выражения протеста. А потом продемонстрировала журналистам обмотанную шарфом ладонь и сообщила, что полиция «выкрутила» ей пальцы.

Что касается бывших соратников «Национального движения», а ныне лидеров «Европейской Грузии», они пойдут на встречу только в том случае, если увидят, что правящая партия действительно согласна на уступки и обещает принять пропорциональную модель избирательной системы.

О том, что 30 ноября состоится встреча представителей правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции, сообщил бывший председатель парламента, депутат Ираклий Кобахидзе. По его информации, инициатива такой встречи исходила от западных партнеров, и правящая партия прислушалась к ней. На встрече планируется обсуждение так называемой германской модели избирательной системы. Ее введение было предусмотрено законопроектом, разработанным депутатами от партии «Европейская Грузия», но парламентское большинство не поддержало предложенный этой партией законопроект.

На пленарном заседании 14 ноября парламент Грузии провалил и разработанный большинством проект поправок в Конституцию, который предусматривал проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. С этого дня лидеры оппозиции и созвали новую волну митингов, которые продолжаются до сих пор.