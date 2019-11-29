Киев, , 14:21 — REGNUM Народный совет ДНР принял закон о государственной границе, которым граница республики определена по всей территории бывшей Донецкой области Украины по состоянию на 2014 год.

Соответствующий закон единогласно поддержали в обоих чтениях, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года. Он предусматривает, что до тех пор, пока не урегулирован спор между Украиной и ДНР, граница будет проходить по линии соприкосновения», — сказал глава Народного совета Владимир Бидевка.

Политолог Семен Уралов считает, что это игра на повышение перед встречей «нормандской четверки», теперь Киев должен реагировать. По его словам, отсутствие реакции спровоцирует кризисную волну внутри и давление «национал-патриотов» на президента Зеленского. Если же Киев пойдет на обострение отношений с мятежными республиками, то это ослабит его поддержку со стороны Парижа и Берлина.

«Нормандский формат» предполагает обеспечение Минских соглашений. Любая конфронтация не на руку Зеленскому. В ситуации, когда мятежные республики предъявляют официальные территориальные претензии Киеву, — Зеленскому придется самоопределяться. Очень тяжелый выбор ждет украинского президента и его команду. Но его придется сделать», — заявил Уралов.

Власти Украины решение Донецка в настоящий момент еще не комментировали.

ИА REGNUM напоминает, что 9 декабря состоится встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в рамках «нормандской четверки» по урегулированию конфликта в Донбассе. Мероприятие пройдет в Париже.