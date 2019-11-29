Тбилиси, , 14:21 — REGNUM Полиция Грузии задержала шесть человек во время протестной акции у Национальной парламентской библиотеки в центре Тбилиси. Об этом 29 ноября сообщает Общественное телевидение Грузии со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

Все шесть человек были задержаны на основании статьи 173 (неподчинение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов) и статьи 166 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях Грузии.

Согласно распространившейся информации, в главное полицейское управление с акции доставили активистов движения «Габеде» («Посмей»), которое объединяет молодежные отделения разных оппозиционных партий. Кроме того, среди задержанных оказался один из лидеров «Лейбористкой партии» Лаша Чхартишвили.

Протестующие пришли к зданию Национальной библиотеки, чтобы «создать дискомфорт» вице-премьеру, министру юстиции Грузии Тее Цулукиани. В парламентской библиотеке глава Минюста проводила мероприятие, посвященное 30-летию Конвенции ООН по правам ребенка.

Первая серия задержаний произошла, когда Цулукиани приехала на мероприятие, а вторая — когда покидала библиотеку. Правоохранители забрали одного из лидеров «Европейской Грузии» экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава, однако вскоре его отпустили, и Угулава вернулся на акцию у Национальной библиотеки на такси.

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