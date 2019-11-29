Тбилиси, , 14:14 — REGNUM Неправительственный сектор назвал «несоразмерным и неоправданным вмешательством в права человека» установку у парламента Грузии металлических ограждений во время протестной акции 28 ноября. Об этом заявили в «Институте исследования демократии» (DRI), директором которого является бывший омбудсмен Грузии Уча Нануашвили.

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Среди оппозиции железные заграждения назвали «Берлинской стеной».

Напомним, вчера, 28 ноября, за несколько часов до начала протестной акции у парламента правоохранители выставили на прилегающих улицах металлические ограждения высотою до двух метров. «Институт исследования демократии» считает, что для установки заграждений «отсутствует правовая база».

«В статье 33 Закона Грузии О полиции подробно перечислены все меры, которые должны применяться для защиты общественной безопасности и закона. Среди предусмотренных законом специальных мер нет барьеров из металлических конструкций. Применение полицейскими мер, ограничивающих конституционные права и свободы человека, допустимо только на основании этого закона. Исходя из этого, «Институт исследований демократии» считает, что у МВД не было законного основания для применения мер, не предусмотренных законом», — говорится в заявлении DRI.

«DRI считает вышеупомянутую меру несоразмерным и незаконным вмешательство в свободу мирных собраний и свободу выражения мнений и призывает МВД опубликовать приказ, на основании она была принята», — сказано в заявлении.

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