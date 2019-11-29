Киев, , 14:19 — REGNUM Предложение ограничить свободу слова на Украине были вырваны из контекста, заявила депутат фракции «Слуга народа» в Верховной раде Ольга Василевская-Смаглюк 29 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Можно быть тысячу раз правым, но какой в этом смысл, если твои слова вырвали из контекста… Контекст умер. И сегодня я это проверила на себе», — написала депутат.

Она отметила, что восприняла угрозы в адрес президента Украины Владимира Зеленского серьёзно.

«Я осуждаю высказывания, которые к этому призывают, и обращаю внимание на целесообразность самоцензуры у людей, у которых есть склонность мыслей об убийствах и уничтожении. Отсюда и последняя фраза об ограничении именно такой свободы слова», — пояснила депутат.

Парламентарий подчеркнула, что между угрозами в адрес президента и свободой слова есть огромная разница.

Отметим, депутаты фракции «Оппозиционна платформа — За жизнь» призвали лишить Василевскую-Смаглюк депутатского мандата, назвав её слова «беспрецедентно циничным и откровенно антиконституционным заявлением».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывшая журналистка Василевская-Смаглюк призвала «приглушить свободу слова» на Украине, комментируя обыск в доме Алёны Самбул — «активистки», публично угрожавшей Зеленскому.

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