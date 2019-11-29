Уфа, , 14:21 — REGNUM Россия готова оказать помощь властям Ирака, где из-за беспорядков гибнут люди. Об этом заявил замглавы МИД Михаил Богданов, отвечая 29 ноября на вопросы журналистов в Уфе.

Москва всегда готова оказать помощь и содействие дружественной стране, если в том есть необходимость, пояснил он. Замминистра напомнил, что в октябре глава МИД Сергей Лавров посещал Багдад и Эрбиль и встречался с руководством Ирака.

Богданов добавил, что требования иракских протестующих оправданы с точки зрения проблем в стране: безработицы и коррупции. Москва надеется, что в Багдаде смогут оперативно и эффективно найти адекватные ответы на эти вызовы.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты в Ираке, вызванные недовольством населения, начались около двух месяцев назад. Так, в конце ноября в провинции Ди-Кар погибли по меньшей мере 27 манифестантов, более 150 человек получили ранения.

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