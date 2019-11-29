Стокгольм, , 14:12 — REGNUM Посол Индонезии в Стокгольме Багас Хапсоро принял участие во встрече по ядерному разоружению, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Для продвижения глобальных усилий в области ядерного разоружения необходимо укрепить механизм осуществления Договора о нераспространении ядерного оружия», — заявил посол Индонезии в Стокгольме.

Посол также подчеркнул «важность государственного образования и включения гендерной перспективы в укрепление глобальных усилий по ядерному разоружению».

Известно, что встреча была организована министерствами иностранных дел Швеции и Германии в сотрудничестве со Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира и Британско-американским информационным советом по безопасности 27−28 ноября 2019 года. В ней приняли участие представители из 16 государств.