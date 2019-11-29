Ташкент, , 14:12 — REGNUM Председатель правительства Киргизии Абдулла Арипов раскритиковал государственных служащих за сбои в поставках газа и в системе электроснабжения, сообщает 29 ноября издание Kun.uz.

Он заявил, что с наступлением холодов некоторые регионы остались без света и газа. Премьер-министр назвал подобную ситуацию позорной и отметил, что организации не могут внятно ответить на вопрос о сбоях.

«Почему на линиях электричество отключают по 5 часов? В результате жители недовольны не только работой Минэнерго, но и всего правительства», — сказал Арипов.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября предвыборные дебаты с представителями политических партий в Ташкенте были прерваны из-за сбоев в системе электроснабжения.

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