Белогорск, Крым, , 14:07 — REGNUM В крымском сафари-парке «Тайган» находится 117 неучтённых животных. Об этом во время рабочей с главой Крыма сообщил заместитель председателя Совета министров РК — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«Животные не идентифицированы. Это первая норма, которая применяется во всех наших зоопарках, которые находятся в Симферополе, Евпатории, Бахчисарае. Они все чипированы. Сегодня 117 голов находятся у Зубкова незаконно, это очень большое нарушение. В случае какого-то смертного исхода мы не можем определить, почему и как произошла смерть, какой породы животное и так далее», — отметил чиновник.

По его словам, на протяжении последних пяти лет выявленные нарушения давно могли бы быть закрыты, но у директора парка Олега Зубкова нет никакого желания это делать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в государственном комитете ветеринарии РК сообщили, что по решению суда крымский парк львов «Тайган» могут закрыть на 90 дней.

«Мы попросили Зубкова привести в порядок документы, поставить всех животных на учёт и провести поголовную вакцинацию. Он отказался и нам пришлось подать в суд. Но владелец «Тайгана» всё равно не исполнил обязанности по должному содержанию животных, а стал спекулировать на данной теме, привлекая внимание общественности», — заявил председатель комитета Валерий Иванов.

Читайте ранее в этом сюжете: Аксёнов напомнил о череде трагедий и скандалов в сафари-парке «Тайган»