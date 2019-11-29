Кейптаун, , 14:13 — REGNUM Суд города Питермарицбурга в Южно-Африканской Республике (ЮАР) отклонил прошение об апелляции бывшего президента Джейкоба Зумы, пытавшегося отменить преследование по обвинению о коррупции, об этом 29 ноября сообщает Reuters.

По данным журналистов, Зума обвиняется в коррупции в связи с незаконной сделкой о продаже оружия на сумму $2 млрд. Судебный процесс начнется в феврале 2020 года.

Напомним, Джейкоб Зума занимал пост президента ЮАР с 2009 по 2018 годы, ему предъявлено 18 обвинений мошенничестве, рэкете и отмывании денег.

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