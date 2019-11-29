Минск, , 14:01 — REGNUM Россия и Белоруссия подготовили проект по расширению группировки спутников дистанционного зондирования Земли, заявил директор предприятия «Геоинформационные системы» белорусской Национальной академии наук (НАН) Сергей Золотой.

По его словам, на сегодняшний день доступна информация с двух космических аппаратов высокого разрешения — БКА и «Канопус».

"НАН Беларуси и Роскосмосом подготовлено соглашение о расширении группировки», — цитирует его БелТА.

Напомним, ранее сообщалось, что в орбитальную группировку стран БРИКС войдут пять спутников дистанционного зондирования Земли. С российской стороны в данную группировку войдет спутник «Канопус-В» номер 1, а также два китайских, один индийский и один спутник бразильско-китайского производства.

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