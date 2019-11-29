Ташкент, , 13:58 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил учредить новый праздник — День Туркестана, сообщает 29 ноября агентство «Казинформ».

В рамках второй консультативной встречи глав государств Туркестана Назарбаев предложил сделать 15 марта Днем Туркестана. Кроме того, экс-президент уделил особое внимание развитию сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах.

В частности, Назарбаев предложил главам государств выделить по десять грантов для студентов из каждой страны для обучения в лучших вузах Казахстана. Он также пригласил своих коллег посетить город Туркестан осенью 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был избран почетным председателем консультативной встречи глав государств Туркестана. Стороны договорились провести третью консультативную встречу в Киргизии.

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