Тбилиси, , 13:56 — REGNUM Посол ЕС в Грузии Карл Харцель проводит встречу с председателем парламента Арчилом Талаквадзе. Встреча проходит в парламенте, в рабочем кабинете Талаквадзе. Об этом 29 ноября сообщает «Интерпрессньюс».

Некоторое время назад завершилась встреча Карла Харцеля с председателем комитета по интеграции с Европой Давидом Сонгулашвили.

Ранее о том, что 30 ноября состоится встреча представителей правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции, сообщил бывший председатель парламента, депутат Ираклий Кобахидзе. По его информации, инициатива такой встречи исходила от западных партнеров, и правящая партия прислушалась к ней. На встрече планируется обсуждение так называемой германской модели избирательной системы. Ее введение было предусмотрено законопроектом, разработанным депутатами от партии «Европейская Грузия», но парламентское большинство не поддержало предложенный этой партией законопроект.

На пленарном заседании 14 ноября парламент Грузии провалил и разработанный большинством проект поправок в Конституцию, который предусматривал проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. С этого дня лидеры оппозиции и созвали новую волну митингов, которые продолжаются до сих пор.

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