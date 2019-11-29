Гонконг, Китай, , 13:56 — REGNUM Генеральное консульство России предупредило о новых протестных акциях на территории Гонконга, которые запланированы на ближайшие три дня. Об этом 29 ноября говорится на официальной странице российского генконсульства в социальной сети Facebook.

«По информации, размещенной в социальных сетях, массовые акции в Гонконге запланированы на 29 ноября (пятница) в районе Central, 30 ноября (суббота) в районе Central, Kwun Tong, Kowloon Bay, 1 декабря (воскресенье) в районе Tsim Sha Tsui», — говорится в сообщении.

Также в нем дается рекомендация, находящимся в Гонконге соотечественникам, следить за новостями при планировании своих поездок.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранительные органы Гонконга обнаружили в кампусе Гонконгского политехнического университета большое количество взрывоопасных предметов.