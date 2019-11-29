Ташкент, , 13:49 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести в 2020 году встречу секретарей Совета безопасности стран Туркестана, сообщает 29 ноября агентство «Казинформ».

Выступая на второй консультативной встрече глав государств Туркестана, Назарбаев отметил, что организация подобной встречи будет способствовать усилению безопасности в регионе.

Кроме того, бывший президент Казахстана также обратил внимание на проблемы, связанные с высокой динамикой демографического роста в странах Туркестана.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября в Ташкенте проходит вторая консультативная встреча глав государств Туркестана, в которой принимает участие первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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