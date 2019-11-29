Копенгаген, , 13:47 — REGNUM В Датский апелляционный совет по вопросам энергетики поступила апелляция на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) по маршруту прокладки газопровода «Северный поток — 2». Об этом ТАСС сообщило со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства Эллен Эвиг Ёргенсен.

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Она уточнила, что жалоба в отношении проекта Nord Stream 2 была подана в установленные для подачи таких документов сроки. По словам Ёргенсен, в среднем совет принимает решение по апелляции в течение 17 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября истёк срок подачи апелляции на разрешение прокладывать газопровод «Северный поток — 2» по территории Дании. Украинские власти, которые ранее заявляли о том, что будут оспаривать решение Копенгагена, так и не смогли ничего предоставить.

Добавим, что ввиду вступления в силу разрешения властей Дании оператор Nord Stream 2 AG может приступить к прокладке датского участка газопровода к юго-востоку от острова Борнхольм.

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Напомним, газопровод «Северный поток — 2» будет проложен из России до Германии по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны и территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании, которая долгое время не давала своё согласие на прохождение газопровода через свои воды.

На сегодняшний день строительство газопровода завершено уже более чем на 83%. По словам главы Газпрома Алексея Миллера, реализация проекта идёт по графику, есть шанс на его запуск до конца 2019 года.