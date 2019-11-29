Рим, , 13:45 — REGNUM 62% граждан Италии полагают, что действующая правящая коалиция либералов и популистов должна прекратить свое существование, сообщили социологи Agora в пятницу, 29 ноября.

Такого мнения придерживаются в том числе 40% граждан, голосующих за популистов, и 30% сторонников либералов. Такое голосование объясняется тем, что до самого недавнего времени (до момента формирования коалиции) две эти партии выступали в качестве «непримиримых противников».

Действующее правительство Италии было сформировано в сентябре 2019 года без проведения выборов. По данным социологов, в случае проведения новых выборов победу одержит коалиция правоцентристских партий во главе с «Лигой» Маттео Сальвини.