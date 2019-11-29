Севастополь, , 13:47 — REGNUM Действия разведки Украины на территории Крыма активизировались. Об этом 29 ноября рассказал заместитель главы Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.

«Украину интересует сбор разведывательной информации по поводу размещения здесь военных частей и вооружений, поэтому идут попытки активно вербовать людей, которые будут в этом плане работать», — приводит РИА Новости слова Форманчука.

Также он рассказал, что данное обстоятельство является частью политики президента Украины Владимира Зеленского, который хочет активизировать и вернуть вопрос о Крыме в международную повестку дня.

Кроме этого, замглавы ОП Крыма отметил, что украинская власть, кроме активизированной работы по созданию шпионской сети, может сделать попытку провокации, связанную с Крымом.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка заявил, что государственная граница Донецкой Народной Республики формально проведена по линии административной границы Донецкой области Украины по состоянию на начало 2014 года.