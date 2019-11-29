Курган, , 13:46 — REGNUM Курганская область получит помощь из федерального бюджета на модернизацию поликлиник и больниц в регионе. Об этом заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев 29 ноября на встрече с губернатором Зауралья Вадимом Шумковым.

Глава Курганской области сообщил Дмитрию Медведеву, что посетив 24 центральные районные больницы Курганской области он пришёл к неутешительному выводу — «модернизации подлежит всё».

«Где-то внешний ремонт, где-то внутренний. Я полагаю, до одной трети придётся строить заново», — посетовал глава региона.

И доложил об объектах, которые необходимо модернизировать, но они не вошли в национальный проект «Здравоохранение» — это хирургический комплекс по онкологии, противотуберкулёзный диспансер, новая поликлиника в Кургане, больница скорой помощи. Придётся изыскивать собственные финансовые ресурсы, пояснил Шумков.

Дмитрий Медведев предложил губернатору Курганской области рассмотреть возможности в рамках программы по развитию первичной медицинской помощи, включая реконструкцию старых объектов.

«Я имею в виду поликлиники, ЦРБ — и строительство новых. Это тоже может быть включено в том числе в тот план, который Вы с моими коллегами по правительству подготовили», — отметил председатель правительства России.

Дмитрий Медведев поручил главе Зауралья вместе с правительством России, Минздравом и курирующей здравоохранение вице-премьером Татьяной Голиковой отработать вопрос финансирования медицинских объектов. Со курганской стороны необходимо сделать паспорт, провести инвентаризацию.

«Вы и сами планируете деньги, это правильно, но в то же время здесь будет и федеральное финансирование», — дал обещание Дмитрий Медведев.