Москва, , 13:44 — REGNUM В Совфеде озадачены, зачем Украине нужны российские военные секреты, если она не может ими воспользоваться, передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября.

Невольно возникает также вопрос: зачем Украине нужны российские военные секреты, если она ими в силу своего нынешнего потенциала все равно воспользоваться не cможет? Не исключаю, что «новые друзья» попросили», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

В Севастополе задержали россиянку, которую подозревают в государственной измене. В ФСБ уточнили, что ее завербовали украинские спецслужбы, и по их заданию женщина собирала секретные военные данные.

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