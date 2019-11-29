Милан, Италия, , 13:41 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в пятницу, 29 ноября, заявил, что может подать в суд на лидера «Лиги» Маттео Сальвини, если он продолжит распространять недостоверные данные о якобы совершенном Конте обмане.

Ранее Сальвини сообщил, что Конте от имени Италии согласился с реформой так называемого «механизма стабильности ЕС», причем не проинформировал об этом своем согласии на министров, ни депутатов.

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Упомянутый «механизм» после реформы станет еще более вредным для Италии, чем является сейчас, поскольку расширит полномочия ЕС по вмешательству в экономику стран с высоким госдолгом, полагают оппозиционеры.

Конте в свою очередь утверждает, что предложение неоднократно обсуждалось предыдущим составом правительства, в которое входил и Сальвини, и что лидер «Лиги» не высказывал никаких возражений. Сальвини в свою очередь опровергает это свое «согласие».

Если Конте решит подать в суд, ему придется «становиться в очередь», ранее с подобными заявлениями выступали и другие оппоненты Сальвини, сказал лидер «Лиги».