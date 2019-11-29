Киев, , 13:39 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменении званий в ВСУ по образцу стран НАТО, сказано 29 ноября на сайте Верховной рады.

На данный момент на Украине существуют звания рядового, сержантского и старшинского состава: рядовой, старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, старшина, прапорщик, старший прапорщик.

Теперь этот ряд будет выглядеть так: рекрут, солдат, старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант.

Закон также упраздняет структурную единицу «полк», вместо него на Украине будут действовать бригады.

Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский потребовал от министра обороны Андрея Загороднюка до конца 2019 года привести систему управления обороной Украины в соответствие со стандартами НАТО.

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