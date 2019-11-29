Рим, , 13:32 — REGNUM Нынешнее правительство Италии, сформированное либералами и популистами, не просуществует долго, заявил в интервью Corriere della Sera в пятницу, 29 ноября, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

Одной из причин распада действующей коалиции станет «абсолютная неспособность» либералов и популистов решать реальные проблемы страны, считает политик.

По результатам выборов к власти придут правоцентристские партии, а наличие в этой коалиции его собственной партии поможет удержать Италию от тенденций к самоизоляции, считает Берлускони.

Напомним, действующее правительство Италии было сформировано в сентябре 2019 года без проведения выборов. По данным социологов, в случае проведения новых выборов победу одержит коалиция правоцентристских партий во главе с «Лигой» Маттео Сальвини.