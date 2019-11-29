Киев, , 13:30 — REGNUM Обращение с просьбой лишить гражданства Украины главу концерна «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса направил в миграционную службу Украины депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский. Об этом он сообщил 29 ноября на своём telegram-канале.

Дубинский написал, что с удивлением прочитал развёрнутое интервью Абромавичуса изданию «Украинская правда» (УП), которое так и не задало ему вопрос о наличии литовского гражданства.

«Поэтому мне придётся выполнить работу за журналистов УП и задать вопрос о паспорте Абромавичуса в миграционную службу Украины. С требованием начать процедуру лишения Абромавичуса украинского гражданства», — написал депутат.

Он также приложил фото обращения, направленного в службу.

Напомним, Украина не признаёт двойного гражданства. Согласно закону, человек может утратить украинское гражданство, если станет гражданином другой страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дубинский опубликовал ответ главы Государственной пограничной службы Украины, согласно которому Абромавичус пересекал границу Украины по паспортам гражданина Украины и гражданина Литовской Республики.

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