Москва, , 13:15 — REGNUM Политика России в отношении США не управляется Вашингтоном, но определённый контроль присутствует, и было бы странно, если бы после «перестройки» и 1990-х это было иначе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 29 ноября, комментируя публикацию турецкого СМИ о России как «стихийном бедствии» для Запада.

Как сообщалось ранее, обозреватели турецкой газеты Sabah в своем материале отметили, Россия, Турция и Китай — это «стихийное бедствие», угрожающее Западу (и прежде всего США). Аналитики издания сравнили политику Турции с цунами, политику Китая — с глобальным потеплением, политику России — с ураганом.

«Турецкая газета явно преувеличивает. Стихийное бедствие, и тем более ураган, — это явление неконтролируемое. В случае отношений нашей страны и Запада, включая США, дело обстоит иначе. Я не хочу сказать, что политика России в отношении США управляется Вашингтоном, но определённый контроль здесь присутствует. Было бы странно, если бы это было иначе: слишком широко наша страна открылась Америке и Западу в годы «перестройки» и в 1990-е. Американцы тогда были повсюду.

Эти связи сейчас зажаты, но сохраняются. Эту американскую и британскую хватку надо и дальше изживать. И одновременно важно не впадать в соблазн «поделить» мир между США, Россией и Китаем.

Тем более неверно было бы вслед за турецким изданием говорить, что Россия представляет собой сегодня нечто «угрожающее Западу». Никому мы не угрожаем — просто возвращаемся на путь самостоятельного развития. Это угроза, но не собственно странам Европы или США. Это угроза лишь акторам глобализма. А они есть и в самой России. Как присутствует в ней и «внутренний Запад».

Если же рассуждать в межгосударственном контексте, то у кого-то в других странах такое возвращение России на путь самостоятельного развития действительно вызывает активную неприязнь, но это — у некоторых мелких государств. Тех, которые поставили крест на своей самостоятельности в пользу американского господства или господства глобальных центров управления и считают, что и все другие страны должны поступить таким же образом.

У крупных западноевропейских стран, у крупных государств других континентов, у США (прежде всего, у президента Дональда Трампа), наконец, другой подход. Россия сегодня трудный партнёр, но честное партнёрство с ней может дать благоприятные результаты. Именно это и понимают в упомянутых турецким изданием Израиле, Саудовской Аравии, Египте, Германии, Франции, других странах.

Нам же в России надо ясно отдавать себе отчёт в том, что при всех положительных моментах сегодняшних отношений между Москвой и Анкарой и Москвой и Пекином Турция и Китай для России — это тоже весьма и весьма сложные партнёры, союзники лишь ситуационные, а не вечные. Да и нет в этом мире почти ничего вечного. Вечным, помимо традиционного понимания человека, могут и должны быть только национальные интересы, вытекающие из отечественной культурно-исторической традиции», — отметил Михаил Демурин.