Бишкек, , 13:14 — REGNUM В Первомайский районный суд Бишкека доставлен бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, сообщает 29 ноябре издание 24. kg со ссылкой на адвоката Сергея Слесарева.

По его словам, бывший глава государства доставлен в здание суда принудительно. «Он оказывать сопротивление не стал, чтобы не подставлять молодых сотрудников СИЗО ГКНБ», — добавил адвокат.

Сегодня, 29 ноября, Первомайский суд Бишкека рассмотрит дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Начало суда Атамбаев дожидается в конвойной комнате, добавил адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело об освобождении Батукаева с октября откладывали из-за того, что Алмазбек Атамбаев отказывался принимать участие в судебном процессе и не выходил из камеры СИЗО. Предварительные слушания прошли без участия экс-президента.

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