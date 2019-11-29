Пекин, 29 ноября 2019, 13:12 — REGNUM Никаких комментариев касательно возможной подготовки запрета на въезд в страну американских конгрессменов, причастных к принятию закона «о демократии и правах человека в Гонконге» Китай давать не будет, заявил пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан 29 ноября во время очередной пресс-конференции.
Журналисты поинтересовались у Гэна, достоверны ли слухи о том, что Китай рассматривает возможность запретить въезд в страну и признать персонами нон грата американских законодателей, приложивших руку к указанному выше закону.
Напомним, что 28 ноября главный редактор китайского издания «Хуанцю шибао» и автор Global Times Ху Сицзинь заявил, что Китай рассматривает возможность введения санкций против причастных к скандальному закону о «правах человека» в Гонконге, который, по сути, оправдывает действия мятежников и бунтарей.
Несмотря на то, что ряд СМИ подтвердил эти слухи, приписав это пресс-секретарю МИД КНР, фактически пока никакого подтверждения разработки подобного рода мер со стороны официального Пекина дано не было.