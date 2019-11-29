Вашингтон, , 13:10 — REGNUM Компания Huawei планирует оспорить в суде последние решения Федеральной комиссии по связи США (FCC). Об этом 29 ноября сообщила газета The Wall Street Journal.

Речь идет о распоряжении FCC, которое запретило перевозчикам, получающим субсидии от Universal Service Fund, использовать средства для покупки оборудования у компаний, которые представляют «угрозу национальной безопасности» США, в том числе у Huawei и ZTE. Китайский производитель ранее назвал это решение незаконным, а сейчас стало известно, что Huawei намерена оспорить его в суде.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что компании США начали получать лицензии на сотрудничество с Huawei. По имеющейся информации, министерство торговли страны обработало уже половину из соответствующих 300 запросов от предприятий, которые хотят продолжить закупать оборудование китайского производителя.

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