Владимир Путин посещал Кабардино-Балкарию трижды — в 2001, 2005 и 2008 годах. Первая его поездка была связана с 80-летием со дня образования Кабардино-Балкарии.
Второй визит главы государства в республику состоялся в связи со скорбными событиями — скончался глава Кабардино-Балкарии Валерий Коков, с которым президента связывали не только рабочие, но и дружеские отношения. Путин принял участие в траурных мероприятиях.
Третий раз Владимир Путин побывал в Кабардино-Балкарии в 2008 году. Президент посетил расположение 121-го полка оперативного назначения внутренних войск МВД России, дислоцированного в Нальчике.
Во время своей первой рабочей поездки в Кабардино-Балкарию в 2001 году Владимир Путин сказал:
«В Кабардино-Балкарии люди разных национальностей всегда жили в мире и согласии. Сегодня мудрость народов республики, их любовь к созидательному труду — залог успешной реализации огромного внутреннего потенциала региона».
Символично, что Совет по межнациональным отношениям при президенте РФ проводится именно в Кабардино-Балкарии. Эта республика, как и большинство ее соседей по Северо-Кавказскому федеральному округу, является многонациональной. В субъекте проживают представители более 100 национальностей.
Большинство из них — кабардинцы (около 55%). Вторым по численности народом являются русские — 25,1%, третьим — балкарцы — 11,6%. Кроме того, 8,3% населения Кабардино-Балкарии составляют украинцы, осетины, таты, грузины и представители других национальностей.
Владимир Путин подписал указ о стратегии государственной национальной политики до 2025 г.
Президент РФ проведет в Кабардино-Балкарии заседание Совета по межнациональным отношениям, на котором будет обсуждаться вопросы реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации. Стратегия была утверждена в декабре 2012 года. Цель ее создания — укрепление единства многонационального народа РФ и общероссийской гражданской идентичности, формирование единого культурного пространства страны.
Кроме того, в задачи Стратегии входят вопросы предотвращения конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, а также создания условий для социальной и культурной адаптации иностранцев в Российской Федерации.