Владимир Путин посещал Кабардино-Балкарию трижды — в 2001, 2005 и 2008 годах. Первая его поездка была связана с 80-летием со дня образования Кабардино-Балкарии.

Второй визит главы государства в республику состоялся в связи со скорбными событиями — скончался глава Кабардино-Балкарии Валерий Коков, с которым президента связывали не только рабочие, но и дружеские отношения. Путин принял участие в траурных мероприятиях.

Третий раз Владимир Путин побывал в Кабардино-Балкарии в 2008 году. Президент посетил расположение 121-го полка оперативного назначения внутренних войск МВД России, дислоцированного в Нальчике.