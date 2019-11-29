Киев, , 13:07 — REGNUM Бывший глава администрации президента Порошенко Игорь Райнин на одном мероприятий был вынужден объясняться с радикалами по поводу своего перехода в партию «Оппозиционная платформа — за жизнь».

Радикалы потребовали, чтобы Райнин объяснил, каким образом близкий соратник бывшего украинского президента оказался в «пророссийской партии», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 ноября.

«Это мое право», — заявил Райнин.

Он также опроверг «пророссийскую направленность» партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», подчеркнув, что ее представители считают, что «Крым и Донбасс — это Украина».

Разговор радикалов из «Национальной дружины» и Райнина продолжался около 15 минут и закончился без инцидентов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Райнин избран главой харьковской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Политик заявил, что его главная задача — подготовка партии к местным выборам, которые должны состояться в 2020 году.

Эксперты крайне критически оценили «переход» Райнина, заявив, что «это всё, что вы должны знать про окружение и кадровую политику Порошенко».