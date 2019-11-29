Варшава, , 13:05 — REGNUM Задолженность больниц в Польше выросла до 14 млрд злотых (около 3,5 млрд долларов), в том числе просроченная задолженность — 2 млрд злотых (500 млн долларов). Как сообщает «Польское радио», наибольшая задолженность — у больниц в Мазовецком воеводстве.

Заместитель министра здравоохранения Польши Славомир Гадомский, представивший данные о задолженности больниц за прошедшие три квартала 2019 года, поспешил успокоить общественность, сказав, что по сравнению с общим уровнем затрат долги незначительно отличаются от показателей прошлых лет.

«В этом году на 11 процентов, почти 4,5 миллиарда злотых (1,15 млрд долларов), увеличилось финансирование больниц. Наряду с растущими расходами растут и обязательства», — указал Гадомский.

По словам замминистра, 70% всех больниц вообще не имеет долгов, а 80% всех долгов генерируют 6% больниц. Больше всего долгов имеют клинические больницы при медицинских вузах.