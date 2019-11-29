Тирана, , 14:15 — REGNUM 28 ноября президент Албании Илир Мета заявил, что Албания должна консультироваться с Косово и албанцами в Северной Македонии и Прешевской долины в Сербии по всем международным вопросам.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, свою позицию Мета объяснил тем, что дипломатические ошибки могут иметь долгосрочные последствия и «в этом контексте мы не можем позволить себе идти на эксперименты во внешней политике».

Президент Албании заявил, то он поддержит проект «Балканского мини-Шенгена», в случае, если в нем будет участвовать и Косово. По словам Меты, Албания должна поддерживать хорошие отношения с Сербией, но эти отношения ни в коей мере не должны ставить под сомнение международное положение Косово или братство между албанцами.

Напомним, инициатором создания проекта «Балканского мини-Шенгена» стал президент Сербии Александр Вучич.

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