Москва, , 13:03 — REGNUM Размещение американской военной техники в нефтяном районе Сирии вблизи города Румейлан грозит эскалацией напряженности в стране. Об этом заявил 29 ноября журналистам спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

Он подчеркнул, что российская сторона не может приветствовать переброску американской военной техники в Сирии. Это ведёт к никому не нужным эскалации и напряжению.

28 ноября в районе города Румейлан в сирийской провинции Хасеке была размещена американская боевая техника. Этот район считается одним из основных центров нефтедобычи в Сирии. Агентство SANA уточнило, что туда перемещены «десятки» единиц военной техники.

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