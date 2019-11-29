Ташкент, , 13:02 — REGNUM Президентом международного фонда спасения Аральского моря избран глава Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщает 29 ноября агентство «Казинформ».

Решение было принято на второй консультативной встрече глав государств Туркестана. Срок президентства в международном фонде составит три года. «Таким образом, председательство переходит от Туркмении к Таджикистану», — сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября в рамках встречи глав государств Туркестана было принято решение о проведении третьей консультативной встрече в Киргизии. Первое подобное мероприятие прошло 15 марта 2018 года в Ташкенте.

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