Рига, , 12:59 — REGNUM Вице-президент Латвийского общества врачей и анестезиолог Роберт Фурманис на своей странице в соцсети Facebook передал привет главе правительства Латвии Кришьянису Кариньшу.

«Мой рабочий день длится уже 32 часа и впереди ещё столько же, — пишет врач. — И не потому, что я сошёл с ума, а потому, что меня не кем заменить. Дорогой г-н Кариньш, в нашей отрасли точно всё в порядке, не правда ли?«

Отметим, что интернет-пользователи в многочисленных комментариях выражали тревогу ситуацией, высказывали недоумение о качестве работы доктора в таких условиях и беспокоились за его здоровье.

Как передавало ИА REGNUM, 28 ноября у здания парламента в Риге прошла очередная акция протеста медиков.