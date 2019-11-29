* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Париж, , 13:06 — REGNUM Глава штаба вооруженных сил Франции генерал Франсуа Лекуантр отверг заявления боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) об обстреле вертолетов в Мали, приведшем к гибели военнослужащих, об этом 29 ноября сообщает Associated Press.

Военачальник, выступая на местном радио, подчеркнул, что по вертолетам не было выпущено ни единого выстрела, как о том заявили террористы, не предоставившие никаких доказательств своим словам.

По мнению Лекуантра, причиной трагедии стали проблемы с координацией между двумя экипажами.

Как передавало ИА REGNUM, 26 ноября в Мали столкнулись два вертолета вооруженных сил Франции, в результате чего погибли 13 человек, трагедия стала крупнейшей за всю кампанию, которая началась в 2014 году.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.