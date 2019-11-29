Алма-Ата, Казахстан, , 12:51 — REGNUM Аким (мэра) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев пообещал подать в отставку, в случае если его подчиненные буду осуждены за коррупционные преступления, сообщает 29 ноября издание Tengrinews.kz.

Он отметил, что если его подчиненные будут привлечены к ответственности и суд докажет их вину, то он, как аким Алма-Аты, будет вынужден подать в отставку, в соответствии с законом.

Однако право принимать или не принимать отставку находится у президента республики. «Так что я буду действовать согласно нормам закона», — добавил градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября в службе центральный коммуникаций прошла пресс-конференция «Об итогах социально-экономического развития города Алма-Аты за десять месяцев 2019 года», в которой принял участие Бакытжан Сагинтаев.

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