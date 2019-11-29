Тирана, , 14:14 — REGNUM Президент Албании Илир Мета вновь выступил против взимания платы за проезд по трассе Приштина-Дуррес, которую албанцы чаше всего называют «дорогой нации».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegtrafi, президент Мета подчеркнул, что «дорога нации» была построена ради объединения албанцев, а плата за проезд, воспринимаемая как пошлина, служит лишь их разделению.

«Если и албанская сторона введет плату, то албанцы будут разделены ещё сильнее», — заявил политик.

Напомним, ранее премьер-министр Албании Эди Рама настаивал на необходимости сохранения платы, называя её «вкладом каждого в строительство государства». Особую остроту проблема приобрела после землетрясений в Албании, когда «дорога нации» стала использоваться для доставки гуманитарной помощи в Албанию из Косово.

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