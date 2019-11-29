Тбилиси, , 12:52 — REGNUM Бывший мэр Тбилиси и лидер оппозиционной грузинской партии «Европейская Грузия — движение за свободу» Гиги Угулава и депутат парламента Георгий Канделаки, ранее задержанные сотрудниками МВД Грузии, отпущены на свободу. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе партии.

«Гиги Угулаву и Георгия Канделаки отпустили», — приводит ТАСС слова сотрудницы пресс-службы.

Также она рассказала, что полиция сначала обоих оппозиционеров задержала и увезла с протестной акции, а потом решила их отпустить.

Кроме этого, сотрудница пресс-службы рассказала, что в настоящее время сотрудники МВД Грузии задержали и увезли в отделение полиции трех активистов партии «Европейская Грузия — движение за свободу».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава был задержан у здания Национальной библиотеки сотрудниками МВД Грузии во время потасовки, устроенной участниками протестной акции.