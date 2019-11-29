Тбилиси, , 12:48 — REGNUM Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцелл приветствует инициативу о переходе властей Грузии и оппозиции к диалогу и заявляет, что приветствует такой формат.

Как заявил Харцелл грузинским журналистам, противостоящим сторонам пора перестать говорить друг о друге и начать говорить друг с другом. По его информации, к переговорам подключатся и представители мирового сообщества.

«Мы поддерживаем этот формат. Детали (будущей встречи) пока уточняются, но уже известно, что речь пойдет о так называемой германской модели и, наверное, о ситуации в общем. В процесс переговоров включатся и представители мирового сообщества», — пояснил дипломат.

Что касается проходящих в Тбилиси акций протеста, Харцелл заявляет, что Евросоюз поддерживает право демонстрантов на свободу собраний и выражения мнения, но делаться это должно в рамках закона.

Ранее о том, что 30 ноября состоится встреча представителей правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции, сообщил бывший председатель парламента, депутат Ираклий Кобахидзе. По его информации, инициатива такой встречи исходила от западных партнеров, и правящая партия прислушалась к ней. На встрече планируется обсуждение так называемой германской модели избирательной системы. Ее введение было предусмотрено законопроектом, разработанным депутатами от партии «Европейская Грузия», но парламентское большинство не поддержало предложенный этой партией законопроект.

На пленарном заседании 14 ноября парламент Грузии провалил и разработанный большинством проект поправок в Конституцию, который предусматривал проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. С этого дня лидеры оппозиции и созвали новую волну митингов, которые продолжаются до сих пор.