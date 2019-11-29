Анкара, , 14:12 — REGNUM Глава департамента по связям с общественностью администрации президента Турции профессор доктор Фахреттин Алтун со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter разместил запись, в которой ответил на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Турции, проводящей против Отрядов народной обороны операцию «Источник мира», не стоит ждать солидарности своих союзников по НАТО.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, профессор доктор Фахреттин Алтун отметил: «Сила и влияние НАТО важны с точки зрения коллективной безопасности государств-членов альянса. В НАТО, как и во всех других международных организациях, сложилась потребность проведения внутренних реформ и ревизии. С самого начала и по настоящее время Турция была значимым членом альянса и играла в нем жизненно важную роль».

Профессор доктор Фахреттин Алтун добавил: «Мы, как заслуживающий доверия и выполняющий свои обязательства член альянса, продолжим искать пути к повышению эффективности НАТО. Мы объясняем для наших партнёров по альянсу тревоги Турции относительно своей безопасности. Обвинения альянса, выдвигаемые какой-либо страной по причине собственных внешнеполитических проблем، ошибочного выбора, снижения своего стратегического значения и личных счетов — это несправедливость по отношению к НАТО. В то же время это и несправедливость в отношении и самого французского народа».